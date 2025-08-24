التخطيط تعلن انخفاض معدلات التضخم الشهري والسنوي للشهر الثاني تواليا

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبدالزهرة الهنداوي في بيان ورد لـ ، إن "معدل التضخم السنوي انخفض في شهر تموز 2024 بنسبة (1.2%) مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2023"، مرجعًا هذا التراجع إلى "انخفاض أسعار عدد من الأقسام التي تضم (333) سلعة وخدمة، وتشكل نحو (88%) من إنفاق الفرد على السلع والخدمات".وبيّن الهنداوي أن "أسعار قسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية سجلت انخفاضًا بنسبة (1%)، نتيجة تراجع مجموعة الأغذية بنسبة (1.1%)، ولاسيما أسعار الأسماك (4.1%) والخضروات (2.9%)والفواكه (1.8%)ومنتجات الألبان والبيض (0.7%)".وأضاف أن "أربعة أقسام أخرى شهدت تراجعًا في أسعارها خلال تموز، هي:• (0.1%)• قسم الترفيه والثقافة (0.7%)• قسم السلع والخدمات المتنوعة (0.3%).• قسم التجهيزات والمعدات المنزلية (0.1%).وتابع أنه "في المقابل، ارتفعت أسعار ستة أقسام بنسب طفيفة، إذ سجّل قسم السكن ارتفاعًا بنسبة (0.8%)، فيما ارتفع قسما والنقل بنسبة (0.3%) لكل منهما، وقسم التبغ بنسبة (0.5%)، كما ارتفع قسما الملابس والأحذية والمطاعم والفنادق بنسبة (0.1%)، بينما حافظ على استقراره دون تغيير".أما فيما يخص التضخم الأساس – الذي يتم احتسابه باستبعاد السلع ذات الأسعار الأكثر تذبذبًا مثل الخضروات والفواكه والنفط وغاز الطبخ – فقد أشار الهنداوي إلى أنه انخفض بنسبة (0.8%) خلال تموز الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023.