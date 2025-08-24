السوداني يعزي بوفاة العلامة السيد محمد بحر العلوم

وذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "برحيل سماحته تكون ساحة العلم والفقه والتراث الفكري الإسلامي، قد فقدت عالماً بارزاً ومحققاً رصيناً، وصوتاً من أصوات الاعتدال والدعوة للتآخي والتسامح".وتابع، انه " نسأل الله العلي القدير أن يشتمل الفقيد بواسع رحمته، وأن يمنّ على أهله ومحبيه بالصبر والسلوان".