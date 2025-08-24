وقفة احتجاجية في بغداد تطالب بإقالة مدير عام صحة الرصافة بسبب الفساد (صور)

ورفع المحتجون شعارات "غاضبة" نددت بالتردي الواضح في الخدمات الصحية، مؤكدين أن الفساد الإداري والمالي يقف وراء معاناة المرضى في المنطقة.وانطلقت الوقفة الاحتجاجية اليوم في ، حيث حمل المشاركون لافتة كبيرة خطت عليها مطالبهم بشكل صريح ومباشر: "نطالب السيد رئيس بالتدخل الفوري لإيقاف الفساد في دائرة صحة وإقالة رأس الفساد مدير عام صحة الرصافة". وتشير هذه اللافتة إلى أن المحتجين فقدوا الأمل في الإصلاحات الداخلية، ويتطلعون إلى تدخل مباشر من أعلى المستويات الحكومية لإنهاء ما وصفوه بالتردي المستمر.وردد المحتجون هتافات تندد بالإهمال، وتطالب بمحاسبة المسؤولين عن تدهور . وأكد منظمو الوقفة أن هذه الاحتجاجات تمثل صرخة للمرضى الذين يجدون أنفسهم في مستشفيات تفتقر لأبسط مقومات الرعاية الصحية، بدءاً من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، وصولاً إلى ضعف البنى التحتية للمؤسسات العلاجية.