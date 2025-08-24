وزير العدل يبحث مع السفير الإيطالي التعاون في المجالات العدلية والقانونية

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "شواني استقبل في مكتبه الرسمي ببغداد، السفير الإيطالي في ، نيكولو ، لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين العراق وإيطاليا في المجالات العدلية والقانونية، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين".وتابعت، انه "تناول اللقاء مناقشة إمكانية إبرام اتفاقية تعاون خاصة بنقل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية بين جمهورية العراق وجمهورية ، بما ينسجم مع القوانين النافذة".وأكد وزير العدل بحسب البيان على: "حرص العراق على الانفتاح في مجال التعاون العدلي مع الدول الصديقة، بما يسهم في ترسيخ العدالة، وتطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز التفاهم المشترك في القضايا ذات الاهتمام المشترك".