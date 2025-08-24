السماح لطلبة الجامعات الذين لم يؤدوا امتحانات الدور الأول بأداء الدور الثاني

وجاء في نص القرار، وفق بيان ورد لـ ، "حرصًا على مستقبل أبنائنا الطلبة ومراعاةً لظروفهم الدراسية، تقرر السماح للطلبة الذين لم يتمكنوا من أداء امتحانات الدور الأول للسنة الدراسية 2025/2024 بأداء امتحانات الدور الثاني".وأضاف، أن ذلك جاءً "استثناءً مما ورد في المادة (10) من التعليمات الامتحانية النافذة رقم (134) لسنة 2000، وتطبيق التعليمات والضوابط على الفئة المشمولة أسوةً بخريجي الدور الثاني للسنة الدراسية 2025/2024".