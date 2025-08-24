عطلة رسمية للعراقيين الخميس

وهي المناسبة التي أدرجت ضمن قانون العطل الرسمية رقم 12 لسنة 2024، في عموم البلاد.ووفقاً للتقويمين الميلادي والهجري، فإن يوم لهذا العام يصادف الخميس من الأسبوع المقبل، وهو اليوم الذي يُحتفل فيه سنويًا بذكرى ولادة (ص)، وتقام فيه الفعاليات الدينية والاجتماعية في مختلف المحافظات.يُشار إلى أن المولد النبوي الشريف يُعد من العطل الرسمية المعتمدة ضمن جدول العطل الدينية في ، وغالبًا ما تُصدر لمجلس الوزراء بيانًا رسميًا قبل المناسبة بأيام، تؤكد فيه تعطيل الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة بهذه المناسبة.وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تُصدر الأمانة العامة لمجلس الوزراء أو الجهات المختصة أي بيان رسمي بشأن تعطيل الدوام في هذا التاريخ، إلا أن من المتوقع أن يُعلن عن ذلك رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة، أسوة بالأعوام السابقة.وبدأت بعض المحافظات والمؤسسات الدينية تحضيراتها لإحياء المناسبة، من خلال تهيئة المساجد والحسينيات، وتنظيم مسيرات احتفالية وندوات دينية تتناول سيرة الأكرم (ص)، وسط إجراءات أمنية وخدمية مرتقبة لتأمين أجواء الاحتفال.