نص القرار الحكومي بشأن تهيئة أراضي سكنية للملاكات التربوية والتعليمية

وادناه نص القرار:ان الاجتماع الدوري للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات نظر بالمواضيع المدرجة على جدول اعماله، ومنها تهيئة الأراضي السكنية للملاكات التربوية والتعليمية وموظفي .وتقرر إلزام اللجان الفرعية في والمحافظات، بإنجاز المهام المكلفة بها من قبل المؤلفة بالأمر الديواني (34) لسنة 2025 خلال المدة المحددة من قبل الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، والتوصية الى بتعديل قراره رقم (271 لسنة 2025)، لتخويل اللجنة صلاحية إعطاء الموافقات اللازمة لتأمين الأراضي لإنشاء حي المعلمين في المحافظات.