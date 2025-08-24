مكتب السيد السيستاني يحدد غرة شهر ربيع الأول

وقال مكتب في بيان ورد لـ ، إنه "تم ثبوت رؤية شهر مساء هذا اليوم الأحد، وعليه سيكون يوم غد الاثنين أول أيام شهر ربيع الأول".ويوم أمس، حدد ، غرة شهر ربيع الاول، فيما اشار الى موعد موعد الشريف.وذكر في بيان ورد لـ نيوز، انه "نظراً لثبوت دخول شهر ربيع الأول بالوجه الشرعي فإن لجنة تحديد أوائل الأشهر الهجرية في السني تعلن أن يوم غد الأحد الموافق 24/8/2025 هو غرة شهر ربيع الأول للعام الحالي 1447 هـجري".وتابع: "ويكون يوم الخميس الموافق 4/9/2025 هو ذكرى المولد النبوي الشريف".