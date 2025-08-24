تحديات صعبة.. هل ينجح العراق بإعادة النزيلات الاجنبيات الى بلدانهن؟

وأوضحت أن "لجنة عليا برئاسة وزير العدل ، وعضوية ووزارة الخارجية ومستشارية ، باشرت عملها بالفعل لوضع آلية الترحيل".وأضافت الوزارة أن "هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون العراقية، وتقليل الأعباء المترتبة على رعاية مئات الأطفال والنساء من جنسيات متعددة"، مؤكدة أن الإجراءات لن تشمل المحكومات بالإعدام".فيما كشف أن " الأجنبيات موزعات على عدة مؤسسات إصلاحية في والناصرية"، موضحا ان "الوزارة جهزت منذ أشهر قوائم مفصلة بأسمائهن وأسماء الأطفال المرافقين لهن، وقد تم تسليم تلك القوائم إلى سفارات الدول المعنية".وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المفاوضات لا تزال صعبة، إذ ترفض بعض استقبال رعاياها، وتطلب الاطلاع على الملفات القضائية الكاملة قبل اتخاذ أي قرار، فيما أبدت دول آسيوية استعدادًا مبدئيًا للاستلام وفق اتفاقيات ثنائية"، مشيرا إلى أن " ينفق سنويًا ملايين الدولارات لتأمين الغذاء والدواء والملابس لهؤلاء السجينات وأطفالهن، فضلًا عن توفير برامج تعليمية محدودة داخل السجون".وأكد أن "استمرار بقائهم يضاعف الأعباء المالية ويزيد من المخاطر الأمنية المرتبطة بإمكانية تأثر الأطفال بأفكار التنظيم".وتشير تقارير رسمية سابقة إلى أن عدد هؤلاء يتجاوز 700 فرد، بينهم 550 امرأة و152 طفلاً من جنسيات مختلفة.