العراق ليس من ضمنها.. ثماني مدن عربية ضمن قائمة الأشد حرا
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
تحديات صعبة.. هل ينجح العراق بإعادة النزيلات الاجنبيات الى بلدانهن؟
محليات
2025-08-24 | 14:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
214 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أعلنت وزارة العدل، عن خطة لترحيل النزيلات الأجنبيات والعربيات وأطفالهن غير الشرعيين إلى بلدانهم، وفق مذكرات تفاهم، ومبدأ المعاملة بالمثل.
وأوضحت أن "لجنة عليا برئاسة وزير العدل
خالد شواني
، وعضوية
مجلس القضاء الأعلى
ووزارة الخارجية ومستشارية
الأمن القومي
، باشرت عملها بالفعل لوضع آلية الترحيل".
وأضافت الوزارة أن "هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون العراقية، وتقليل الأعباء المترتبة على رعاية مئات الأطفال والنساء من جنسيات متعددة"، مؤكدة أن الإجراءات لن تشمل المحكومات بالإعدام".
فيما كشف
مسؤول في الوزارة
أن "
السجينات
الأجنبيات موزعات على عدة مؤسسات إصلاحية في
بغداد
والناصرية"، موضحا ان "الوزارة جهزت منذ أشهر قوائم مفصلة بأسمائهن وأسماء الأطفال المرافقين لهن، وقد تم تسليم تلك القوائم إلى سفارات الدول المعنية".
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المفاوضات لا تزال صعبة، إذ ترفض بعض
الدول الأوروبية
استقبال رعاياها، وتطلب الاطلاع على الملفات القضائية الكاملة قبل اتخاذ أي قرار، فيما أبدت دول آسيوية استعدادًا مبدئيًا للاستلام وفق اتفاقيات ثنائية"، مشيرا إلى أن "
العراق
ينفق سنويًا ملايين الدولارات لتأمين الغذاء والدواء والملابس لهؤلاء السجينات وأطفالهن، فضلًا عن توفير برامج تعليمية محدودة داخل السجون".
وأكد أن "استمرار بقائهم يضاعف الأعباء المالية ويزيد من المخاطر الأمنية المرتبطة بإمكانية تأثر الأطفال بأفكار التنظيم".
وتشير تقارير رسمية سابقة إلى أن عدد هؤلاء يتجاوز 700 فرد، بينهم 550 امرأة و152 طفلاً من جنسيات مختلفة.
مقالات ذات صلة
العراق يستعد لترحيل النزيلات الاجنبيات
04:40 | 2025-08-23
"مجموعة الموت" تنتظر ناشئي العراق: تحديات صعبة أمام أستراليا والأردن في تصفيات آسيا
04:44 | 2025-08-07
تشكيل لجنة عليا لتنظيم عملية تسليم النزيلات غير المحكومات بالإعدام إلى بلدانهن
08:30 | 2025-08-21
هل ينجح الاستمطار الاصطناعي في العراق؟
10:24 | 2025-07-30
سجينات
العراق
مستشارية الأمن القومي
مجلس القضاء الأعلى
مسؤول في الوزارة
الدول الأوروبية
وزارة الخارجية
القضاء الأعلى
السومرية نيوز
الأمن القومي
