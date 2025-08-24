بالصور.. استبدال الراية السوداء لمرقد الإمام الحسين (عليه السلام)

– محلي

باشرت العتبة الحسينية، اليوم الاحد، استبدال الراية السوداء لمرقد الإمام الحسين (عليه السلام) بالراية الحمراء.

وجاء ذلك إيذاناً بانتهاء موسم الأحزان.

