آب يودع العراقيين بالغبار والحرارة المرتفعة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ان "طقس يوم غد الثلاثاء سيكون صحوا مع تصاعد غبار خفيف ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبينة ان "طقس الاربعاء المقبل سيكون صحوا ودرجات الحرارة تنخفض في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة لليوم السابق في ".وأضافت ان "طقس يوم الخميس المقبل سيكون صحوا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مشيرة الى ان "طقس يوم الجمعة سيكون صحوا مع تصاعد للغبار الخفيف ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق".