العراق ليس من ضمنها.. ثماني مدن عربية ضمن قائمة الأشد حرا
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-538254-638916974182418632.jpg
قمة عربية جديدة في بغداد
محليات
2025-08-25 | 01:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,860 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
تستعد العاصمة بغداد، لاحتضان مؤتمر "
القمة العربية
للدفاع المدني والحماية المدنية" في دورتها العشرين، التي تعقد يوم الأربعاء المقبل برعاية
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
، وبحضور رؤساء أجهزة الدفاع المدني في
الدول العربية
.
وقال
مدير إعلام
مديرية الدفاع المدني
، نؤاس صباح شاكر، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته
السومرية نيوز
: إن "
العراق
يستعد لاحتضان مؤتمر
القمة العربية
للدفاع المدني والحماية المدنية في دورتها العشرين ببغداد، حيث أنهت المديرية جميع الاستعدادات اللوجستية والفنية لاستقبال رؤساء أجهزة الحماية والدفاع المدني المشاركين في المؤتمر العربي المقرر انعقاده يومي الأربعاء والخميس الموافقين 27 و28 من الشهر الجاري".
وأشار شاكر، إلى أن "المؤتمر يحظى برعاية
رئيس الوزراء
، القائد العام للقوات المسلحة،
محمد شياع السوداني
، وبمتابعة مباشرة من
وزير الداخلية
عبد الأمير الشمري
، فضلاً عن إشراف دقيق من مدير عام الدفاع المدني، اللواء الحقوقي محسن كاظم علك".
وبيّن، أن "العراق يُعدُّ من المؤسسين للمكتب العربي للحماية المدنية في تونس، إذ شارك في مؤتمره الأول الذي عُقد بين 23 و25 حزيران 1987، واستمر منذ ذلك الحين في أداء دور فاعل من خلال حضوره المستمر وتقديمه دراسات وأبحاث علمية أسهمت في إثراء العمل العربي المشترك في هذا المجال". كما أوضح، أن "
المديرية العامة
للدفاع المدني حصدت خلال المؤتمر
الحادي عشر
المنعقد بين 23 و26 أيار 2007 (شارة
الاستحقاق
العالي) وشهادة تقديرية من مجلس وزراء الداخلية العرب، تقديراً لفوزها بالمركز الأول في مجال التوعية
الوقائية
، وفي المؤتمر العربي الخامس عشر الذي استضافته
المغرب
بين 2 و3 أيلول 2015، حققت
مديرية الدفاع
المدني العراقية إنجازاً نوعياً بحصولها على ثلاث جوائز في مسابقة (تدخل الدفاع المدني في حوادث المرور)، شملت الجائزة الأولى ثلاثة بوسترات، والجائزة الثانية ثلاث نشرات، والجائزة الثالثة عن فيلم وثائقي".
ولفت شاكر، إلى أن "العراق انضم إلى (المنظمة الدولية للحماية المدنية) عام 1979، وكان له حضور مؤثر في أنشطتها عبر المشاركة في مؤتمراتها واجتماعاتها وإلقاء المحاضرات التدريبية، ومن أبرز مساهماته في
المنظمة الدولية
تنظيم واستضافة الدورة الخامسة والعشرين في بغداد خلال المدة من 26 شباط إلى 12 آذار 1990، وانتخابه عضواً في المجلس التنفيذي عام 1986، ثم نائباً لرئيس الجمعية العامة في دورتها الحادية عشرة المنعقدة في تونس عام 1994، كما مُنح عدد من ضباط الدفاع المدني العراقي ميدالية المنظمة الدولية للحماية المدنية تقديراً لجهودهم المتميزة".
وأكد، أن "انضمام العراق إلى المكتب العربي للحماية المدنية والمنظمة الدولية، يعكس حرصه على تبادل الخبرات ومواكبة التطورات العلمية والتقنية في مجالات الحماية والإنقاذ، فضلاً عن تعزيز التنسيق الدولي لمواجهة الكوارث. ومثال ذلك إرسال فريق الإنقاذ العراقي إلى تركيا للمشاركة في عمليات الإغاثة عقب زلزال 2023، وكذلك الاستجابة لطلب سوريا في المساعدة على إخماد حرائق اللاذقية قبل شهرين".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
قمة
عربية
مديرية الدفاع المدني
محمد شياع السوداني
عبد الأمير الشمري
المديرية العامة
المنظمة الدولية
القمة العربية
السومرية نيوز
الدول العربية
