قمة عربية جديدة في بغداد

وقال ، نؤاس صباح شاكر، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته : إن " يستعد لاحتضان مؤتمر للدفاع المدني والحماية المدنية في دورتها العشرين ببغداد، حيث أنهت المديرية جميع الاستعدادات اللوجستية والفنية لاستقبال رؤساء أجهزة الحماية والدفاع المدني المشاركين في المؤتمر العربي المقرر انعقاده يومي الأربعاء والخميس الموافقين 27 و28 من الشهر الجاري".وأشار شاكر، إلى أن "المؤتمر يحظى برعاية ، القائد العام للقوات المسلحة، ، وبمتابعة مباشرة من ، فضلاً عن إشراف دقيق من مدير عام الدفاع المدني، اللواء الحقوقي محسن كاظم علك".وبيّن، أن "العراق يُعدُّ من المؤسسين للمكتب العربي للحماية المدنية في تونس، إذ شارك في مؤتمره الأول الذي عُقد بين 23 و25 حزيران 1987، واستمر منذ ذلك الحين في أداء دور فاعل من خلال حضوره المستمر وتقديمه دراسات وأبحاث علمية أسهمت في إثراء العمل العربي المشترك في هذا المجال". كما أوضح، أن " للدفاع المدني حصدت خلال المؤتمر المنعقد بين 23 و26 أيار 2007 (شارة العالي) وشهادة تقديرية من مجلس وزراء الداخلية العرب، تقديراً لفوزها بالمركز الأول في مجال التوعية ، وفي المؤتمر العربي الخامس عشر الذي استضافته بين 2 و3 أيلول 2015، حققت المدني العراقية إنجازاً نوعياً بحصولها على ثلاث جوائز في مسابقة (تدخل الدفاع المدني في حوادث المرور)، شملت الجائزة الأولى ثلاثة بوسترات، والجائزة الثانية ثلاث نشرات، والجائزة الثالثة عن فيلم وثائقي".ولفت شاكر، إلى أن "العراق انضم إلى (المنظمة الدولية للحماية المدنية) عام 1979، وكان له حضور مؤثر في أنشطتها عبر المشاركة في مؤتمراتها واجتماعاتها وإلقاء المحاضرات التدريبية، ومن أبرز مساهماته في تنظيم واستضافة الدورة الخامسة والعشرين في بغداد خلال المدة من 26 شباط إلى 12 آذار 1990، وانتخابه عضواً في المجلس التنفيذي عام 1986، ثم نائباً لرئيس الجمعية العامة في دورتها الحادية عشرة المنعقدة في تونس عام 1994، كما مُنح عدد من ضباط الدفاع المدني العراقي ميدالية المنظمة الدولية للحماية المدنية تقديراً لجهودهم المتميزة".وأكد، أن "انضمام العراق إلى المكتب العربي للحماية المدنية والمنظمة الدولية، يعكس حرصه على تبادل الخبرات ومواكبة التطورات العلمية والتقنية في مجالات الحماية والإنقاذ، فضلاً عن تعزيز التنسيق الدولي لمواجهة الكوارث. ومثال ذلك إرسال فريق الإنقاذ العراقي إلى تركيا للمشاركة في عمليات الإغاثة عقب زلزال 2023، وكذلك الاستجابة لطلب سوريا في المساعدة على إخماد حرائق اللاذقية قبل شهرين".