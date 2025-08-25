تقنيات الاستمطار الصناعي: خطوة نحو تأمين المياه في ظل الجفاف

الموارد تسعى لاستخدام الاستمطار الصناعي.

اتساع المناطق اليابسة وتفاقم نسبة الجفاف، عوامل جردت ارض السواد من لقبها وحولت اغلب مساحاتها الى قاحلة في مشهد دفع الجهات المعنية للبحث عن وسائل جديدة لتلافي الازمة، عبر استخدام الاستمطار الصناعي من خلال تقنيات تلقيح السحب بمواد معينة.

