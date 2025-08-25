الصفحة الرئيسية
تفاصيل جديدة عن حملة إزالة التجاوزات في سوق مريدي ببغداد
محليات
2025-08-25 | 04:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
555 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أطلقت أمانة
بغداد
، حملة موسعة لإزالة التجاوزات في سوق مريدي، ضمن المرحلة الأولى من حملة "بغداد أجمل الثانية"، بهدف تمهيد الطريق أمام أعمال التطوير، وتحسين الخدمات، وضمان جاهزية الشوارع لموسم الأمطار القادم.
وقال المتحدث باسم أمانة
بغداد
، عدي الجنديل، إن شارع مريدي يشهد تجاوزات كبيرة من قبل أصحاب البسطات على الأرصفة وأنهر الشوارع، ما يعيق تقديم الخدمات الأساسية لأهالي المنطقة، ويؤثر سلباً في أعمال الصيانة والتطوير التي تشمل إعادة الإكساء، وصيانة الخطوط الناقلة للمياه، وتركيب الإنارة.
وأكد الجنديل، أن وجود هذه التجاوزات يمثل عقبة أمام تنفيذ خطط الأمانة الطموحة لتطوير 54 شارعاً فرعياً و60 شارعاً إضافياً، إلى جانب شوارع رئيسية أخرى داخل
مدينة الصدر
، بحسب الصحيفة الرسمية.
وأضاف أن حملة إزالة المتجاوزين في شارع مريدي تأتي بالتنسيق مع وزارة الداخلية/الدفاع المدني، بعد سلسلة من المراسلات الرسمية التي أكدت على ضرورة فتح الممرات المغلقة أمام آليات الدفاع المدني لضمان سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ، وخاصة في حالات الحريق.
وأوضح الجنديل، أن الحملة ستتيح فتح ممر واحد ذهاباً وإياباً، بما يضمن عبور السيارات والخدمات الطارئة، مع استمرار أعمال الإصلاح في مناطق التخسف الحاصل في الشارع، حيث يحتوي الخط الناقل للمياه على تلفيات تتطلب تدخلات عاجلة.
وأشار الجنديل إلى أن إزالة التجاوزات ليست هدفاً عقابياً، بل خطوة ضرورية لاستكمال أعمال التطوير التي تشمل توسعة الشوارع، وإعادة تهيئة الأرصفة، وإنشاء متنزهات جديدة، وتركيب الإنارة، بما يرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويضمن بيئة حضرية أكثر تنظيماً وسلامة.
وأكد المتحدث، أن أمانة بغداد تعمل وفق خطة زمنية محددة، تركز على استعادة الشوارع الرئيسة والفرعية، وتسهيل الحركة المرورية، وحماية البنى التحتية، مشدداً على أهمية تعاون المواطنين مع جهود الأمانة لإنجاح الحملة وتحقيق أهدافها، خاصة في المناطق التي تعاني من ازدحام التجاوزات وفوضى البسطات، بما يضمن تحسين جودة الحياة في العاصمة ورفع كفاءة
الخدمات العامة
.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
