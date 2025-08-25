إعلان نتائج الدور الثاني للسادس الابتدائي في كربلاء



– محليات



للتربية في ، اليوم الاثنين، إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي للدور الثاني ضمن العام الدراسي 2024-2025.



إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي للدور الثاني ضمن العام الدراسي 2024-2025





