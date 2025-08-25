بعد جريمة "وحشية" هزت الرطبة.. القضاء يصدر حكماً بالإعدام بحق متورطين بقتل مدنيين

تعود وقائع الجريمة إلى مساء يومٍ كان فيه خمسة أصدقاء يقضون وقتاً للترفيه عند سدة "إبيلة"، قبل أن تُباغتهم مجموعة مسلحة تنتحل صفة القوات الأمنية، وتُقدم على اختطافهم بعد تعصيب أعينهم وتقييد أيديهم، ليتم نقلهم إلى مخبأ سري.وبعد ساعات من التحقيق والاستجواب، أُطلق سراح ثلاثة من الأصدقاء، فيما احتُجز شقيقان، أحدهما محامٍ والآخر إمام وخطيب ، ليتم قتلهما لاحقاً، بحسب صحيفة القضاء.وبعد تلقي عائلة الضحيتين رسالة نصية، هرعت قوة مشتركة من الجيش والشرطة إلى المكان المذكور، لتجد جثتيهما، ما دفع القوات الأمنية إلى تكثيف جهودها وإلقاء القبض على المتورطين في الجريمة.وبعد تدوين أقوال ذوي الضحايا واعتراف المتهمين أمام القضاء، وجدت المحكمة أن الأدلة كافية ومقنعة، فأصدرت حكماً بالإعدام بحق المدانين استناداً إلى أحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/3 و8 من رقم 13 لسنة 2005، لتنتهي بذلك قصة مأساوية وتؤكد أن العدالة ستطال كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين.