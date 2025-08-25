على خطى سنغافورة: الإشارات الذكية قد تكون الحل السحري لفكّ اختناقات بغداد

وذكر مرصد "ايكو عراق"، في بيان، أن أزمة الازدحامات أصبحت قضية اقتصادية تؤثر بشكل مباشر على الإنتاجية الفردية واستهلاك الوقود.وبحسب عضو المرصد، سجاد ، فإن غياب الرقابة الهندسية الدقيقة على توقيت الإشارات المرورية يعد أحد أسباب الازدحام. واقترح أن الحل يكمن في استخدام إشارات مرور ذكية قادرة على حجم المركبات لحظياً وتوزيع الحركة بمرونة، بالإضافة إلى توظيف أنظمة إرشادية إلكترونية لتوجيه السائقين نحو الطرق الأقل ازدحاماً.وأشار السوداني إلى أن هذه الأنظمة لا تسهم فقط في حل مشكلة الازدحام، بل تقلل أيضاً من معدلات الحوادث والأضرار التي تلحق بالمركبات، لافتاً إلى نجاح دول مثل وكوريا الجنوبية في تطبيق هذه التقنيات.