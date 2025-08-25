خلاف على أرض زراعية ينتهي بشقيق مقتول وآخر خلف القضبان

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
12:45 PM
الى
02:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
العراق ليس من ضمنها.. ثماني مدن عربية ضمن قائمة الأشد حرا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-538292-638917141937436325.webp
خلاف على أرض زراعية ينتهي بشقيق مقتول وآخر خلف القضبان
محليات
2025-08-25 | 06:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
567 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
من يتصور أن أقدس الروابط الإنسانية، رابطة الدم والأخوة، يمكن أن تتحول في لحظة إلى ساحة صراع دموي؟ أن يصبح الأخ قاتلا وأخوه ضحية؟ لكن المال والمصالح الشخصية حين تدخل بين أفراد العائلة، قد تطيح بكل شيء، كما حدث في هذه القصة المأساوية التي وقعت بسبب خلاف على إرث يتعلق بأرض زراعية في
محافظة صلاح الدين
.
وبحسب صحيفة القضاء الصادرة من
مجلس القضاء الأعلى
، فإن البداية كانت خلافات متكررة بين الشقيقين حول قسمة الأرض. المدان، الذي ضاق ذرعا بالمنازعات، يقول في إفادته: "طلبت منه مرارا أن يخرج من الأرض، لكنه كان يرفض ويستفزني بتصرفاته". ومع تراكم التوتر، تحوّل الخلاف الصامت إلى مواجهة مفتوحة في يوم الحادثة.
كان المدان يحمل بيده بندقية كلاشنكوف. في البداية أطلق رصاصة نحو الأرض، محاولة منه ـ كما قال لاحقا ـ لترهيب شقيقه ودفعه إلى التراجع. لكن بدلا من أن تخمد النيران، زاد الموقف اشتعالا. اندلع شجار بالأيدي، وفي لحظة غضب فقد فيها المدان السيطرة، صوب سلاحه مباشرة نحو صدر شقيقه، وضغط الزناد. سقط الرجل أرضا والدماء تغطي ملابسه، فيما ساد صمت ثقيل كأن الحياة توقفت فجأة.
سارع ذوو الضحية والجيران إلى نقله نحو أحد المستشفيات القريبة، لكن الرصاصة كانت قد اخترقت صدره مباشرة، ولم يكن بالإمكان إنقاذه. فارق الحياة قبل أن يصل إلى
غرفة
الطوارئ، بينما اختفى شقيقه القاتل فارا إلى محافظة أخرى، محاولا الهروب من مصيره.
شهود العيان والمدعون بالحق الشخصي أجمعوا على أن السبب الرئيس وراء الجريمة هو خلافات الإرث، وأن شجارات متكررة بين الشقيقين سبقت هذه النهاية المأساوية.
الشرطة ألقت القبض على المدان بعد مطاردة، ليقف لاحقا أمام القضاء معترفا بجريمته بشكل صريح، مؤكدا أنه أطلق النار من بندقيته نحو شقيقه بسبب خلاف على قسمة الأرض الزراعية.
وبعد استعراض الأدلة، التي شملت اعترافات الجاني، وأقوال ذوي المجنى عليه، والتقرير التشريحي، رأت المحكمة أن الأدلة كافية ومقنعة لإدانة المتهم. فصدر الحكم بحقه بالسجن خمس عشرة سنة استنادا إلى أحكام المادة 405 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
انتهت القضية، لكن جرحها ظل مفتوحا في قلوب العائلة. فالمجنى عليه رحل إلى الأبد، والمدان يقضي سنوات عمره خلف قضبان السجن، لتبقى هذه الحادثة شاهدا مؤلما على كيف يمكن لخلافات المال والإرث أن تحوّل قداسة الأخوة إلى مأساة دامية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
المحتوى الهابط يضع "نتالي وهدى كوين" خلف القضبان لمدة 4 أشهر
13:22 | 2025-07-29
كركوك.. خلاف بين شقيقين على قطعة أرض ينتهي بمقتل أحدهما
18:33 | 2025-08-08
خلاف على أرض يتسبب بكارثة في البصرة (فيديو)
11:23 | 2025-06-29
خروج قطار عن القضبان بعد عطل مفاجئ قرب القاهرة (صور)
04:53 | 2025-07-07
صلاح الدين
جريمة قتل اخ يقتل شقيقه
مجلس القضاء الأعلى
محافظة صلاح الدين
القضاء الأعلى
السومرية نيوز
مجلس القضاء
صلاح الدين.
سومرية نيوز
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
عطلة رسمية للعراقيين الخميس
محليات
33.26%
10:22 | 2025-08-24
عطلة رسمية للعراقيين الخميس
10:22 | 2025-08-24
يقود "كاديلاك".. نجل مدير شركة يقتحم مطار البصرة مسلحاً ويوثق الحادث بالبث المباشر
أمن
28.11%
18:47 | 2025-08-24
يقود "كاديلاك".. نجل مدير شركة يقتحم مطار البصرة مسلحاً ويوثق الحادث بالبث المباشر
18:47 | 2025-08-24
أسعار الدولار تعاود الانخفاض في العراق اليوم
اقتصاد
24.88%
03:53 | 2025-08-24
أسعار الدولار تعاود الانخفاض في العراق اليوم
03:53 | 2025-08-24
تعاملات الاثنين.. ارتفاع جديد يطرأ على أسعار الدولار في العراق
اقتصاد
13.76%
03:44 | 2025-08-25
تعاملات الاثنين.. ارتفاع جديد يطرأ على أسعار الدولار في العراق
03:44 | 2025-08-25
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد حافظ القاضي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-25
ناس وناس
بغداد حافظ القاضي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-25
خط أحمر
عصابة ترويج الدولار المزيف في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ١٦ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-24
خط أحمر
عصابة ترويج الدولار المزيف في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ١٦ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-24
من الأخير
كوماندوز بافل يحرق بيت طالباني - من الأخير م٢ - حلقة ٥٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-24
من الأخير
كوماندوز بافل يحرق بيت طالباني - من الأخير م٢ - حلقة ٥٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-24
Live Talk
الإخراج وصناعة المحتوى.. ثنائية الإبداع الحديث - Live Talk - الحلقة ١٠١ | 2025
10:30 | 2025-08-24
Live Talk
الإخراج وصناعة المحتوى.. ثنائية الإبداع الحديث - Live Talk - الحلقة ١٠١ | 2025
10:30 | 2025-08-24
عشرين
احداث السليمانية.. صراع الحـ ـزب الواحد - عشرين م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-23
عشرين
احداث السليمانية.. صراع الحـ ـزب الواحد - عشرين م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-23
Biotic
الانزلاق الغضروفي - العقم - خلطات العناية بالبشرة - م٤ Biotic - الحلقة ١٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-22
Biotic
الانزلاق الغضروفي - العقم - خلطات العناية بالبشرة - م٤ Biotic - الحلقة ١٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-22
حصاد السومرية
حادثة بان نموذج مصغر لتشرين.. انفصال اجتماعي مع الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-22
حصاد السومرية
حادثة بان نموذج مصغر لتشرين.. انفصال اجتماعي مع الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-22
الهوا الك
احتياجات المواطنين: من السكن إلى الرعاية الصحية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-22
الهوا الك
احتياجات المواطنين: من السكن إلى الرعاية الصحية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-22
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد حافظ القاضي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-25
ناس وناس
بغداد حافظ القاضي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-25
خط أحمر
عصابة ترويج الدولار المزيف في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ١٦ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-24
خط أحمر
عصابة ترويج الدولار المزيف في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ١٦ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-24
من الأخير
كوماندوز بافل يحرق بيت طالباني - من الأخير م٢ - حلقة ٥٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-24
من الأخير
كوماندوز بافل يحرق بيت طالباني - من الأخير م٢ - حلقة ٥٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-24
Live Talk
الإخراج وصناعة المحتوى.. ثنائية الإبداع الحديث - Live Talk - الحلقة ١٠١ | 2025
10:30 | 2025-08-24
Live Talk
الإخراج وصناعة المحتوى.. ثنائية الإبداع الحديث - Live Talk - الحلقة ١٠١ | 2025
10:30 | 2025-08-24
عشرين
احداث السليمانية.. صراع الحـ ـزب الواحد - عشرين م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-23
عشرين
احداث السليمانية.. صراع الحـ ـزب الواحد - عشرين م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-23
Biotic
الانزلاق الغضروفي - العقم - خلطات العناية بالبشرة - م٤ Biotic - الحلقة ١٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-22
Biotic
الانزلاق الغضروفي - العقم - خلطات العناية بالبشرة - م٤ Biotic - الحلقة ١٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-22
حصاد السومرية
حادثة بان نموذج مصغر لتشرين.. انفصال اجتماعي مع الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-22
حصاد السومرية
حادثة بان نموذج مصغر لتشرين.. انفصال اجتماعي مع الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-22
الهوا الك
احتياجات المواطنين: من السكن إلى الرعاية الصحية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-22
الهوا الك
احتياجات المواطنين: من السكن إلى الرعاية الصحية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-22
اخترنا لك
قضاء الإقليم يعلن بدء التحقيق في قضية شيخ جنكي
09:57 | 2025-08-25
في نينوى.. ضبط خمسة موظفين بتُهم الاختلاس وتلقي رشى ووعود بالتعيين
09:03 | 2025-08-25
السومرية تنشر مسودة تعديل قانون وزارة التربية
08:55 | 2025-08-25
تربية واسط تقرر تعليق الدوام في المدارس الأهلية مؤقتا (وثيقة)
06:41 | 2025-08-25
على خطى سنغافورة: الإشارات الذكية قد تكون الحل السحري لفكّ اختناقات بغداد
06:14 | 2025-08-25
وزيرة المالية: الإصلاحات الحكومية حققت تقدماً ملموساً في مجال الإصلاح الضريبي
06:11 | 2025-08-25
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.