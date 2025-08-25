تربية واسط تقرر تعليق الدوام في المدارس الأهلية مؤقتا (وثيقة)

وجاء في الوثيقة التي حصلت عليها :الى / المدارس الاهلية.. تقرر تعليق الدوام بالمدارس الأهلية بشكل مؤقت لحين استكمال كافة مستلزمات الامان واستحصال الموافقات الاصولية من قبل في واعلامنا اجراءاتكم حفاظاً وحرصاً منا على ارواح الكوادر التدريسية وطلبتنا الاعزاء وبخلافه تتحمل الجهة المخالفة كافة التبعات القانونية والادارية حفظنا الله واياكم من المخاطر.