الصيف يبدأ بحزم حقائبة مبكراً.. حرارة منخفضة ومحافظة تغادر الاربعينية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحوا مع تصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في وتنخفض قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية"، مبينة ان "طقس يوم الخميس سيكون صحوا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأضاف ان "طقس يوم الجمعة المقبلة سيكون صحوا مع ظهور بعض الغيوم في مناطق متفرقة مع تصاعد للغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في عموم البلاد".وتابع ان "طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون صحوا في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع ظهور الغيوم في المنطقة الشمالية وتصاعد غبار في أماكن متفرقة ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".