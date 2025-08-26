بحر النجف يجف وتحذيرات من كارثة وشيكة

وذكر مدير بيئة زيد شلاگة في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته ، ان "المديرية أرسلت فريقاً مختصاً إلى المنطقة لإعداد تقرير مفصل عن أسباب الجفاف، تم رفعه إلى الحكومة المحلية ووزارة البيئة، حيث حدد التقرير ثلاثة أسباب رئيسية للجفاف، أولها شحُّ المياه الذي يعاني منه بشكل عام، مما أدى إلى انخفاض الواردات المائية الواصلة إلى من الأنهر المغذية له، ومنها أبو جذوع والغازي والبديرية ومبزل النجف الجنوبي. وأضاف شلاگة أن السبب الثاني يتمثل في إغلاق أكثر من ثلاثين بئراً تدفقية كانت تغذي المسطح المائي، فيما يشكل ارتفاع درجات الحرارة مع قلة الأمطار نتيجة التغيرات المناخية السبب الثالث".وأوضح أن "نسبة الجفاف في بحر النجف بلغت نحو 75بالمئة من مساحته الإجمالية البالغة 40 ألف دونم، أي ما يقارب 30 ألف دونم"، مشيراً إلى أن "هذا البحر يعدُّ من أبرز المسطحات المائية في المحافظة وموئلاً طبيعياً للطيور المهاجرة في فصلي والربيع، كما يحتوي على ثروة سمكية ونباتات طبيعية نادرة معرَّضة للزوال في حال استمرار الجفاف".وأشار شلاگة إلى أن "التقرير تضمن توصيات عدَّة للحفاظ على البحر واستدامته، منها إلى الاستمطار الصناعي لإنعاش المنطقة، وتوفير قوة أمنية لحماية أراضي البحر من المتجاوزين، كونها محمية طبيعية وطنية، فضلاً عن ترشيد استهلاك المياه باستخدام طرق الري الحديثة لضمان المحافظة على الواردات المائية".وأكد أن "هذه الإجراءات تهدف إلى الحدِّ من التأثيرات البيئية السلبية وحماية التنوع الإحيائي في المنطقة".من جانبه، أوضح هيئة المياه الجوفية في النجف جميل أن "الفرع أغلق 32 بئراً تدفقية في بادية النجف لأنها كانت تستنزف المخزون الاستراتيجي للمياه الجوفية، فيما يسعى الفرع إلى استخدام هذه المياه في الزراعة عبر تقنيات ري حديثة تقلل الهدر"، مؤكداً أن "هذه الآبار كانت تغذي بحيرات أسماك غير مجازة رسمياً".وأضاف الأسدي أن "الجفاف الحالي يعدُّ جزءاً من تأثيرات التغيرات المناخية التي طالت منطقة الشرق الأوسط عموماً، مما أثر سلباً في خزانات المياه السطحية التي بدأت تستنفد"، مشيراً إلى أن "المصدر الرئيسي لبحر النجف هو السيول والأمطار التي تتجمع خلال فصلي الشتاء والربيع، وأن هذه السنة تمثل الخامسة على التوالي التي تشهد فيها المحافظة نقصاً كبيراً في معدلات الأمطار".وأوضح أيضاً أن "المبازل التي تغذي البحر من منطقتي الحيرة والدسم جفت تقريباً بسبب شحِّ المياه، ما أدى إلى تراجع المخزون المائي في المسطح"، لافتا الى ان "إغلاق الآبار التدفقية غير المجازة يأتي ضمن خطة لاستخدام المياه في الزراعة وفق أساليب حديثة تضمن ترشيد الاستهلاك وحماية المخزون المائي للبحر".