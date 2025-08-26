العشاء الأخير في أربيل يعتذر عن إعلانه

ونشر المطعم عبر أحد حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، إعلاناً يتضمن صورة للوحة " " ذات المكانة الدينية لدى أتباع الديانة ، بعدما أجرى عليها إضافات تلائم مطعمه.وقدم المطعم اعتذاراً عن الإعلان، وقال إنه لم يقصد الإساءة أو عدم الاحترام، مضيفاً "للأسف، كان ذلك نتيجة خطأ من فريق التسويق الذي استخدم لوحة قديمة دون إجراء البحث اللازم حول قيمتها التاريخية والدينية".وأضافت إدارة المطعم في اعتذارها وتوضيحها: "على الرغم من أن الهدف كان إبداعيًا بحتًا كما جرى التعامل مع لوحات فنية مشهورة أخرى لأغراض تسويقية، فإن غياب الفهم في هذه الحالة أدى إلى إساءة غير مقصودة وإزاء ذلك نعبّر عن بالغ أسفنا واعتذارنا".واعتذرت إدارة المطعم، بينما لايزال المطعم مغلقاً من قبل السلطات بعدما تعرض لانتقادات واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما من مدونين يعيشون في بلدات عراقية تقع ضمن ، وتضم أتباعاً للديانة المسيحية.وفي الإعلان المثير للغضب، تظهر وجبة "بيتزا" على الطاولة، بينما كتب باللغة "the last slice" أو "الشريحة الأخيرة".وتعود لوحة الأخير للفنان الإيطالي دافينشي، والذي رسمها العام 1495 في قاعة طعام كنيسة " ديلي غراسي" في ميلانو بإيطاليا.وقد اكتسبت اللوحة مكانتها الدينية من كونها تصور مشهد العشاء الأخير للسيد -عليه السلام-، مع تلاميذه الاثني عشر، كما ورد في الرواية المسيحية.