هزات أرضية متعاقبة تضرب العراق

وذكر قسم الرصد الزلزالي في بيان تلقته ، ان "خريطة والمناطق المجاورة للفترة 19-26 اب الحالي سجلت 11 هزة أرضية تراوحت قوتها بين 1.4 الى 4.2".وأضافت ان "8 من هذه الهزات وقعت داخل الأراضي العراقية".