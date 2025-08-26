عون ذياب: نعتمد تجارب ري جديدة والبدعة أنقذت البصرة من الهلاك

وقال ذياب للوكالة الرسمية وتابعته إن "القطاع الزراعي يمثل المستهلك الأكبر للمياه بسبب اعتماد الزراعة في على الري لغياب الأمطار الكافية"، مبيناً أن "الحكومة اتجهت خلال العامين الماضيين إلى ادخال تقنيات الري الحديثة كالري بالرش والتنقيط والتسوية الليزرية للأراضي، ما وفر نحو 30% من المياه وزاد الغلة الزراعية بالنسبة نفسها".وأضاف "هناك تجارب ري رائدة باستخدام التنقيط تحت السطحي في مزارع النخيل في وصحراء ، أسهمت بتوفير المياه وتقليل نمو الحشائش، مع خطط لتوسعتها إلى ثلاثة ملايين نخلة".وأشار إلى أن " تعمل على دعم هذه البرامج عبر مراكز بحثية وإرشادية وتجهيزات بأسعار مقبولة وقروض ميسرة".وأوضح ذياب |أن "العراق لا يمكنه مجاراة الطلب المتزايد على المياه دون إلى تحلية مياه البحر، خاصة لتغطية احتياجات محافظات وميسان وذي قار، أسوة بما هو معمول به في ومصر، حيث لجأت السعودية الى البحر الأحمر والخليج، بينما اتجهت مصر الى والبحر الأحمر من أجل تحلية المياه".ولفت وزير الموارد المائية إلى أن "الحلول الحالية، مثل قناة البدعة ومشاريع نقل المياه، أنقذت البصرة من الهلاك".