اخماد حريقين في بغداد والبصرة

وقال مصدر أمني لـ ، إن "حريقاً بسيطاً اندلع داخل بناية قيد الإنشاء تابعة لمجمع العبسلي السكني في شمالي ، بسبب تماس كهربائي".وأضاف، أن "الحريق تم إخماده وتسبب بأضرار مادية فقط دون إصابات بشرية".من جانبها، أكدت في تمكن فرقها من "السيطرة الكاملة على حريق اندلع في مخزن مستخدم لتخزين العصائر في منطقة صناعية بمركز المحافظة".وأضافت أن "فرق الإطفاء نجحت في إخماد النيران ومنع انتشارها إلى المخازن والمباني السكنية المجاورة، مما حال دون وقوع خسائر بشرية أو أضرار إضافية"، مشيرةً إلى أن "المخزن كان مخالفا لشروط السلامة، وقد تم إغلاقه قبل أسبوع من وقوع الحريق".