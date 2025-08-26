الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-538487-638918128772129465.jpg
بـ5 مليارات.. ضبط متهم متلبس بحيازة معاملات تعاقدية لأراض عائدة للدولة في البصرة
محليات
2025-08-26 | 09:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
294 شوهد
أعلنت
هيئة النزاهة
الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، تنفيذها عمليَّة ضبطٍ لمُتَّهم يعمل مسَّاحاً في مُديريَّة زراعة
البصرة
؛ لحيازته معاملاتٍ وطلباتٍ تعاقديَّة بصورةٍ غير قانونيَّةٍ لأراضٍ زراعيَّةٍ واسعةٍ عائدةٍ للدولة.
وأفادت الهيئة في بيان، بأنَّ "فريقاً مُؤلَّفاً من ملاكات مُديريَّة تحقيق
البصرة
، انتقل إلى مُديريَّة الزراعة في المُحافظة، حيث تمكَّن من ضبط مُوظَّف يعمل مسَّاحاً في مُديريَّة زراعة البصرة والزبير بالجرم المشهود وبحوزته معاملات وطلبات أصليَّة تخصُّ مُواطنين يرومون التعاقد بطرقٍ غير قانونيَّةٍ على أراضٍ زراعيَّةٍ بمئات الدوانم تابعةٍ للدولة، لافتةً إلى أنَّ القيمة التقديريَّـة للأراضي التي تمَّ التقديم عليها بموجب تلك المعاملات تصل إلى (٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليارات دينار، مُبيّـنةً أنَّ المعاملات التي وُجِدَتْ في منزل المُتَّهم تعود إلى مُواطنين ليس له أيَّة صلةٍ قانونيَّةٍ بهم".
واضاف البيان، انه "تمكَّن الفريق أيضاً من ضبط مبالغ ماليَّةٍ ومصوغاتٍ ذهبيَّةٍ وبطاقات دفعٍ إلكترونيٍّ ومعاملاتٍ أصليَّةٍ لمُواطنين خاصَّة باستئجار قطع أراضٍ زراعيَّةٍ، إضافةً إلى ضبط أجهزة كمبيوتر عائدةٍ لمُديريَّة الزراعة، وختمٍ أصليٍّ يعود لأحد مكاتب الهندسة الأهليَّة وأقراصٍ تحتوي على مقاطعاتٍ زراعيَّةٍ ومُرتسماتٍ أصليَّةٍ وهاردات تحتوي على معلوماتٍ خاصَّةٍ بالأراضي الزراعيَّـة في منزل المُتَّهم".
وتابعت الهيئة إنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة المُنفَّذة، استناداً إلى أحكام المادة (٣٠٧) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المُتَّهم والمضبوطات على قاضي
محكمة تحقيق
النزاهة وغسل الأموال في البصرة؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المتهم".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
العراق
النزاهة
هيئة النزاهة
محكمة تحقيق
البصرة
الزبير
الأهلي
النزا
هندسة
راضي
