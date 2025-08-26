للوقاية من الحمى النزفية.. حملة واسعة لرش وتغطيس الأبقار والأغنام

وقال مدير دائرة البيطرة في الوزارة حبيب للوكالة الرسمية وتابعته ، إن دائرته "أكملت استعداداتها لإطلاق المجانية الشاملة الخريفية لرش وتغطيس الحيوانات وبجميع اﻷعمار للقضاء على مرض الحمى النزفية".وأضاف أن "دائرة البيطرة ستشرك في الحملة الوطنية أكبر عدد ممكن من الأطباء البيطريين ومساعديهم والكوادر النسوية في مساعدة الفرق البيطرية، وتعمل على توفير مستلزمات إنجاح الحملة وإصدار التعليمات للمستشفيات والفرق البيطرية في المحافظات بالتعاون مع مجالس المحافظات واقضيتها ونواحيها والدوائر الزراعية والجمعيات الفلاحية والمختارين لأجل إنجاح الحملة".ودعا "المربين والمزارعين إلى التعاون مع الفرق البيطرية المكلفة بالرش والتغطيس لغرض إنجاح الحملة وتحصين حيواناتهم من اﻷمراض ".