للوقاية من الحمى النزفية.. حملة واسعة لرش وتغطيس الأبقار والأغنام

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
52 دقيقة
من
03:00 PM
الى
04:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
العراق ليس من ضمنها.. ثماني مدن عربية ضمن قائمة الأشد حرا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-538488-638918130859993658.jpg
للوقاية من الحمى النزفية.. حملة واسعة لرش وتغطيس الأبقار والأغنام
محليات
2025-08-26 | 09:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
42 شوهد
أعلنت
وزارة الزراعة
، اليوم الثلاثاء، إطلاق حملة مجانية شاملة لرش وتغطيس الأبقار والجاموس والأغنام والماعز في عموم
العراق
للوقاية من مرض الحمى النزفية مطلع الشهر القادم.
وقال مدير دائرة البيطرة في الوزارة حبيب
الخفاجي
للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، إن دائرته "أكملت استعداداتها لإطلاق
الحملة الوطنية
المجانية الشاملة الخريفية لرش وتغطيس الحيوانات وبجميع اﻷعمار للقضاء على مرض الحمى النزفية".
وأضاف أن "دائرة البيطرة ستشرك في الحملة الوطنية أكبر عدد ممكن من الأطباء البيطريين ومساعديهم والكوادر النسوية في مساعدة الفرق البيطرية، وتعمل على توفير مستلزمات إنجاح الحملة وإصدار التعليمات للمستشفيات والفرق البيطرية في المحافظات بالتعاون مع مجالس المحافظات واقضيتها ونواحيها والدوائر الزراعية والجمعيات الفلاحية والمختارين لأجل إنجاح الحملة".
ودعا "المربين والمزارعين إلى التعاون مع الفرق البيطرية المكلفة بالرش والتغطيس لغرض إنجاح الحملة وتحصين حيواناتهم من اﻷمراض ".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
السيد الصدر يوجه بإطلاق حملة تنظيف واسعة في محافظتي النجف وكربلاء
11:18 | 2025-08-15
شرطة الرصافة تُغلق مبانٍ مخالفة: حملة واسعة لمكافحة الإهمال وتهديدات السلامة
09:00 | 2025-07-23
حقيقة تفشي الحمى النزفية في ذي قار
06:17 | 2025-07-19
إطلاق حملة تجنيد اجبارية واسعة في إسرائيل
13:43 | 2025-07-06
الحمى النزفية
رش
الحملة الوطنية
السومرية نيوز
وزارة الزراعة
سومرية نيوز
الدوائر ال
السومرية
الخفاجي
الجاموس
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
عملية اعتقال جديدة تتعلق بقضية الطبيبة بان زياد
أمن
63.18%
04:55 | 2025-08-26
عملية اعتقال جديدة تتعلق بقضية الطبيبة بان زياد
04:55 | 2025-08-26
يقود "كاديلاك".. نجل مدير شركة يقتحم مطار البصرة مسلحاً ويوثق الحادث بالبث المباشر
أمن
15.12%
18:47 | 2025-08-24
يقود "كاديلاك".. نجل مدير شركة يقتحم مطار البصرة مسلحاً ويوثق الحادث بالبث المباشر
18:47 | 2025-08-24
سيرين عبد النور ترد بصورة مثيرة على منتقدي حركاتها مع سيف نبيل
فن وثقافة
11.01%
06:39 | 2025-08-25
سيرين عبد النور ترد بصورة مثيرة على منتقدي حركاتها مع سيف نبيل
06:39 | 2025-08-25
رسمياً.. عطلة الخميس في العراق
محليات
10.68%
02:53 | 2025-08-26
رسمياً.. عطلة الخميس في العراق
02:53 | 2025-08-26
المزيد
أحدث الحلقات
Live Talk
العلاقة العميقة بين العقل والحركة - Live Talk - الحلقة ١٠٣ | 2025
10:30 | 2025-08-26
Live Talk
العلاقة العميقة بين العقل والحركة - Live Talk - الحلقة ١٠٣ | 2025
10:30 | 2025-08-26
ناس وناس
السنك بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠١ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-26
ناس وناس
السنك بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠١ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-26
صباحكم أحلى مع سلمى
أجهزة التنصت 26-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-26
صباحكم أحلى مع سلمى
أجهزة التنصت 26-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-26
طل الصباح
زووم - شنو؟ 26-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-26
طل الصباح
زووم - شنو؟ 26-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-26
من الأخير
زيتوني النواب.. يكسر الحــ.شد ويحشر السفراء - من الأخير م٢ - حلقة ٥٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-25
من الأخير
زيتوني النواب.. يكسر الحــ.شد ويحشر السفراء - من الأخير م٢ - حلقة ٥٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-25
منتدى سومر
اعرف واطلب 25-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-25
منتدى سومر
اعرف واطلب 25-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-25
استديو Noon
موضوع التحدي 25-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-25
استديو Noon
موضوع التحدي 25-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-25
خط أحمر
عصابة ترويج الدولار المزيف في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ١٦ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-24
خط أحمر
عصابة ترويج الدولار المزيف في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ١٦ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-24
الأكثر مشاهدة
Live Talk
العلاقة العميقة بين العقل والحركة - Live Talk - الحلقة ١٠٣ | 2025
10:30 | 2025-08-26
Live Talk
العلاقة العميقة بين العقل والحركة - Live Talk - الحلقة ١٠٣ | 2025
10:30 | 2025-08-26
ناس وناس
السنك بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠١ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-26
ناس وناس
السنك بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠١ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-26
صباحكم أحلى مع سلمى
أجهزة التنصت 26-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-26
صباحكم أحلى مع سلمى
أجهزة التنصت 26-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-26
طل الصباح
زووم - شنو؟ 26-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-26
طل الصباح
زووم - شنو؟ 26-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-26
من الأخير
زيتوني النواب.. يكسر الحــ.شد ويحشر السفراء - من الأخير م٢ - حلقة ٥٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-25
من الأخير
زيتوني النواب.. يكسر الحــ.شد ويحشر السفراء - من الأخير م٢ - حلقة ٥٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-25
منتدى سومر
اعرف واطلب 25-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-25
منتدى سومر
اعرف واطلب 25-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-25
استديو Noon
موضوع التحدي 25-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-25
استديو Noon
موضوع التحدي 25-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-25
خط أحمر
عصابة ترويج الدولار المزيف في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ١٦ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-24
خط أحمر
عصابة ترويج الدولار المزيف في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ١٦ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-24
اخترنا لك
مذكرة استقدام بحق نجم القصاب والتهمة التضليل والابتزاز
13:49 | 2025-08-26
الاطاحة بممول للارهاب و غسيل الأموال في الأنبار
13:40 | 2025-08-26
نتائج الدور الثاني للسادس الابتدائي في ممثلية التربية بأربيل
12:45 | 2025-08-26
احتفاء مصري بمشاركة نجوم المسرح العراقي في مهرجان القاهرة
10:58 | 2025-08-26
الرافدين يغلق ملف الدعاوى الهولندية
10:44 | 2025-08-26
"مركز أسبر" يحسم الجدل: السوداني لم يُمنع من زيارة واشنطن
09:58 | 2025-08-26
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.