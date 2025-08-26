مذكرة استقدام بحق نجم القصاب والتهمة التضليل والابتزاز

وقال مصدر لـ ، ان " اصدرت مذكرة استقدام بحق المتهم بتهمة تضليل الرأي العام وتقديم معلومات كاذبة لغرض التشهير والابتزاز الإعلامي".وتابع، انه "مع العرض تم احالة المتهم نجم القصاب إلى المختصة بقضايا النزاهة بصفة متهم مكفل لاجراء محاكمته وفق احكام المادة 456 عقوبات لارتكابه جريمة النصب والاحتيال المخلة بالشرف".واردف انه "في الشهر الماضي اصدرت ايضاً مذكرة استقدام بحق ذات المتهم بتهمة الكذب والابتزاز الإعلامي".