العراق يحول "فائض الحنطة" الى طحين صفر.. 40% تفصله عن الاكتفاء الذاتي الكامل

وقال مدير عام لتجارة الحبوب في الوزارة إن "المبادرة تستند إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة، إذ بلغ الخزين الإستراتيجي حاليا نحو 2.5 مليون طن من الحبوب، الأمر الذي أسهم في رفع إنتاج الطحين الصفر وتوفيره في الأسواق المحلية بمواصفات تنافس المستورد وتحافظ على العملة الصعبة، من خلال تقليل فاتورة الاستيراد".وبين أن "الوزارة وضعت خطة بالتعاون مع مطاحن القطاع الخاص لتشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية، وفق المواصفات النوعية والقياسية المعتمدة، مشيرا إلى أن الحبوب تعاقدت مع المطاحن الأهلية لتسويق الطحين الصفر وتوفيره بكميات كافية لتغطية احتياجات جميع المحافظات"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأضاف الكرعاوي أن "ملاكات الشركة نفذت إجراءات فنية لحماية الخزين من التلف عبر عمليات التعفير والوقاية في مواقع التخزين بمحافظات ونينوى وكركوك وديالى وواسط، إضافة إلى عمليات مناقلة الحبوب بشكل مستمر إلى والبصرة لتأمين الخزين الإستراتيجي وضمان توزيعه العادل".وأكد أن "الفرق الرقابية في الوزارة تتابع بدقة عمليات إنتاج ونقل الطحين الصفر، وقد رصدت خلال زياراتها الميدانية 89 مخالفة للمطاحن ووكلاء الطحين في بغداد، إضافة إلى 64 مخالفة للمخابز والأفران، وأحيلت جميعها إلى اللجان المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق الشروط الجزائية".