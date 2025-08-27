خريجون غاضبون يغلقون بوابة شركة نفط البصرة

وقال مراسل ، إن العشرات من خريجي الاقسام الهندسية والاختصاصات النفطية والعلوميين في ، أغلقوا اليوم بوابة شركة "المكينة" وسط مركز المحافظة.وأضاف المراسل، أن المحتجين أكدوا ان هذه الخطوة جاءت بسبب تهميشهُم من قبل والمطالبة بأنصافهُم وتوفير أجر يومي لهُم ضمن الشركات النفطية التابعة لوزارة النفط.