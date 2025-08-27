القضاء يعلن تفكيك شبكات إجرامية للمخدرات بالتعاون مع السويد

وقال المحقق القضائي ومسؤول في للتعاون القضائي الدولي، علي ، للوكالة الرسمية، "لدينا تعاون مشترك مع الجانب في ملفات تتعلق بمكافحة "، مبينا ان "السلطات العراقية وبالتنسيق مع السويد تمكنت من تفكيك أكثر من شبكة إجرامية".وأشار الى ان "الجميع على اطلاع بالجريمة التي وقعت في ، والتي نفذها شخص سويدي، فيما ضمت العصابة أفراداً عراقيين حاصلين على الجنسية ".وأضاف ان "القضية ما زالت قيد النظر في المحاكم المختصة، وسيجري الكشف عن خيوطها كونها مرتبطة بأكثر من شبكة، مع استمرار التعاون مع الجانب السويدي بهذا الشأن"، موضحا ان "المتهم السويدي سيحاكم داخل بعد إلقاء القبض عليه، لكون الجرائم ارتكبت على الأراضي العراقية، مع إمكانية ورود طلبات مساعدة قانونية من الجانب السويدي لتزويد العراق بالمعلومات المتوفرة لديهم لدعم القضية".