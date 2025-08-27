السومرية تنشر نص مدونة الأحكام الشرعية بمسائل الاحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري

– محلي

اعلن عضو ، اليوم الأربعاء، عن نص مدونة الأحكام بمسائل الاحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي .

وقال في بيان ورد لـ ، ان "المدونة مكونة من (337) مادة قانونية بخمسة أبواب، مدققة من قبل فريق من القضاة ومستشاري وفقهاء القانون ومختصي الإسلامية".

يذكر ان صوت خلال جلسته التي عقدت اليوم، على (مدونة الأحكام في مسائل الأحوال الشخصية على وفق المذهب الشيعي الجعفري).