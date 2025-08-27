الوقف الشيعي: مدونة الاحكام الشرعية تدخل حيز التنفيذ خلال 30 يوماً

– محلي

اعلن ، اليوم الأربعاء، ان مدونة الاحكام تدخل حيز التنفيذ خلال 30 يوماً.

وجاء في كتاب الوقف الشيعي الموجه الى بشأن ارسال مدونة الأحكام بمسائل الاحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي ، حيث ان المدونة تدخل حيز التنفيذ خلال 30 يوماً.

