خلاف عائلي ينتهي بمقتل زوجة على يد زوجها في بغداد

وقال المصدر لـ ، إن "رجلاً أقدم على قتل زوجته ب سلاح نوع مسدس داخل منزلهم ضمن منطقة ، بسبب مشاكل عائلية".وأضاف، أن "الرجل لاذ بالفرار الى جهة مجهولة، والأجهزة الأمنية مستمرة بالبحث عنه".