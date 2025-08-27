العراق يودع الصيف بعد أربعة أيام

وقال في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك، تابعته ، "أربعة أيام فقط تفصلنا عن الوداع المُناخي لفصل الصيف، بعد أن طوينا صفحة ذروة الموجات الحارة التي أثقلت الأجواء طوال الفصل اللاهب".وأضاف "ومع مطلع أيلول، تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي، لتعلن ملامح الخريف، الذي يتميز في بحرارة نهاره واعتدال لياليه، مع انكسار تدريجي في شدة الإشعاع الشمسي بفعل الحركة الظاهرية للشمس نحو جنوب خط الاستواء"، موضحا انه "باستمرار أيام أيلول، تبدأ السماء في تغيير ملامحها شيئا فشيئا، فتظهر غيوم متفرقة كانت قد غابت عنا لأشهر طويلة خلال صيف شديد الجفاف".وتابع ان "هذه الغيوم لا تأتي محمّلة بالأمطار مباشرة، لكنها تمثل أول إشارات التحول المناخي، وتعمل على تلطيف أشعة الشمس وكسر حدتها، فتمنح الأجواء مشهدا مغايراً عمّا اعتدناه في ذروة الصيف من جفاف وتلوث وندرة المياه التي اصبحت كابوسا يهدد السكان خصوصا مدن الجنوب"، لافتا الى ان "هذه المظاهر تتدرج لتصبح جزءاً من تقلبات الخريف المعتادة في العراق، حيث تتناوب صفاء السماء مع فترات من الغيوم العابرة، مصحوبة أحياناً بارتفاع رطوبي ملحوظ أو هبّات رياح شمالية منعشة، وكأن الطبيعة تُمهّد الطريق لدخول موسم جديد، يحمل معه تنوعا في الطقس وأجواءً متقلبة بين السكون والنشاط".وذكر انه "انتقال موسمي يمنح الناس فسحة من الراحة بعد صيف طويل، ويفتح الباب أمام أجواء أكثر اعتدالاً تهيئ الأرض والسماء لمرحلة جديدة من فصول العام".