القبض على رجل قتل زوجته في بغداد

وقال المصدر لـ ، إن "قوة امنية القت القبض على رجل قتل زوجته ولاذ بالفرار ضمن قاطع الاعظمية"، مشيراً الى انه "تم إيداع القاتل التوقيف كأجراء اصولي".وفي وقت سابق، افاد مصدر بأن رجلاً قتل زوجته في منطقة بسلاح نوع مسدس بسبب خلاف عائلي ولاذ بالفرار.