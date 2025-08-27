هل سيستبعد خريجو 2025 من الشمول بالتعيين؟

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس ، للوكالة الرسمية تابعته ، إن "عدد الدرجات الوظيفية المتاحة يبلغ نحو 8700 درجة، مع احتمال إضافة بعض الدرجات التي أُعيدت إلى ، وذلك بالتنسيق مع الوزارة وبدعم من "، مشيراً إلى، أن "إحدى عشرة قائمة أعلنها المجلس تضمنت أكثر من 21 ألف متقدم".وأضاف ، أن "الدرجات المتوفرة لن تكفي لجميع المتقدمين"، مؤكدًا، أن "بيانات المتقدمين تُرسل مباشرة إلى التقاطع الوظيفي لغرض التدقيق والغربلة".وتابع، أن "مدة استقبال البيانات ستبقى مفتوحة حتى السادس عشر من أيلول"، لافتًا إلى، أن "ليس كل من أرسل بياناته سيتقدّم فعليًا للتوظيف"، مبينًا، أن "المجلس وضع شرطًا واضحًا يقضي بأن من لا يلتحق بوظيفته خلال عشرة أيام تُسحب درجته وتُمنح لمتقدم آخر".وفي ما يتعلق بأوائل عام 2025، أوضح اللامي أن "اختلاف أنظمة الجامعات بين وجود الدور الثاني من عدمه يحول دون حسم الأسماء قبل انتهاء الامتحانات"، مشددًا على أن المجلس "لم يستبعد دفعة 2025 من التوظيف".وبيّن، أن "كل من استكمل أوراقه وصدرت وثيقته قبل 16 أيلول المقبل، وأرسلها مختومة من جامعته أو كليته، سيكون مشمولًا بالتعيين".