المئات يعتصمون في البصرة بسبب ملوحة المياه (فيديو)

نظم المئات من المواطنين في ، مساء الأربعاء، اعتصاما للمطالبة بمعالجة مشكلة ملوحة المياه.

وقال مراسل ، المئات من اهالي قضاء الدير (40 كم شمال البصرة) يعتصمون وسط القضاء على الشارع العام للمطالبة بمعالجة مشكلة ملوحة المياه التي أدت إلى موت أشجار النخيل والزراعة فضلا عن الثروة الحيوانية.

وحذر المحتجون من استمرار الاعتصام وعدم التراجع حتى تحقق المطالبة.

