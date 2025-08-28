المياه الجوفية تتراجع بأكثر من مترين: العراق يفرض عقوبات "صارمة" لحماية ثروته المائية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
في سوريا.. العثور على أجهزة مراقبة وتنصت جنوب دمشق
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-538649-638919637464780270.jpg
المياه الجوفية تتراجع بأكثر من مترين: العراق يفرض عقوبات "صارمة" لحماية ثروته المائية
محليات
2025-08-28 | 03:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الصباح
209 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على ثروة البلاد من المياه الجوفية من الاستنزاف، ومع الشحِّ الذي تعيشه حالياً، أعلنت
وزارة الموارد المائية
أن الإجراءات بحقِّ مخالفة تكرار حفر
آبار
مياه غير نظامية، سيعاقب مرتكبها بالسجن لثلاثة أعوام ويغرَّم بأكثر من ثلاثة ملايين دينار، مؤكدة رصد انخفاض بمخزون المياه الجوفية المتجددة، بعمق يتجاوز المترين، ضمن الجهة الشرقية المحاذية لإيران.
وقال مدير
الهيئة العامة
للمياه الجوفية التابعة للوزارة ميثم
علي خضير
، إن حجم التجاوزات الحاصلة على ثروة البلاد من المياه الجوفية، كبير جداً نتيجة سقي الأراضي الزراعية بالطرق التقليدية، إضافة إلى استنزافها في المناطق الصحراوية البعيدة عن أعين الجهات الرقابية، من خلال حفر
آبار
بأعماق 80 إلى 90 متراً، والتي تم اكتشافها عبر الأقمار الصناعية.
وأضاف أنه تم غلق وردم الآبار المتدفقة، وضبط ومصادرة أجهزة الحفر غير المرخَّصة لاسيما تلك المستخدمة ضمن نطاق منطقة
بحر النجف
في المحافظة، إضافة إلى
بحيرة الرزازة
في
محافظة كربلاء المقدسة
، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخافين ورفع الدعاوي القانونية الأصولية.
وأشار
خضير
إلى استمرار جولات الفرق لمتابعة التجاوزات بالتنسيق مع القوات الأمنية وبالتعاون مع الحكومات المحلية، كاشفاً عن تفعيل ما يقرب من خمسة آلاف قضية للتجاوز على المياه الجوفية والمسجلة منذ العام 2020 ولغاية الآن، بضمنها 100 خلال العام الحالي، منوهاً بأن الدعاوى القانونية تتضمن دفع غرامات بمبلغ ثلاثة ملايين و300 ألف دينار، وفي حالة تكرار التجاوز يعاقب المخالف بالسجن لثلاثة أعوام.
وتابع أن ملاكات الهيئة ومن خلال 54 فرقة حقلية والمجهزة بـ 52 جهاز حفر، منها
ثمانية
عالية التقنية والأحدث من نوعها، اكتشفت انخفاضاً بمعق يتجاوز المترين، بمخزون المياه الجوفية المتجددة الواقعة بالجهة الشرقية المحاذية لإيران، وتحديداً بمحافظات:
ديالى
وواسط وميسان.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
اليابان تفرض قوانين صارمة لحماية الموظفين من الحر
09:30 | 2025-06-02
إجراءات صارمة بحق الآبار والبحيرات المتجاوزة للحفاظ على الخزين الجوفي
06:01 | 2025-08-20
لا سباحة ولا دراجات مائية.. إجراءات صارمة في دهوك لحماية المواطنين والسواح
12:45 | 2025-06-08
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على رجل الأعمال العراقي "سليم سعيد" بتهمة تهريب النفط
12:49 | 2025-07-03
المياه الجوفية تتراجع بأكثر من مترين
العراق يفرض عقوبات "صارمة" لحماية ثروته المائية
وزارة الموارد المائية
محافظة كربلاء المقدسة
محافظة كربلاء
بحيرة الرزازة
السومرية نيوز
الهيئة العامة
سومرية نيوز
بحر النجف
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
السومرية تنشر نص مدونة الأحكام الشرعية بمسائل الاحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري
محليات
26.69%
10:11 | 2025-08-27
السومرية تنشر نص مدونة الأحكام الشرعية بمسائل الاحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري
10:11 | 2025-08-27
التربية تعلن نتائج التنافسي للمتقدمين لمدارس المتفوقين والمتميزين وثانويات كلية بغداد
محليات
26.23%
10:07 | 2025-08-27
التربية تعلن نتائج التنافسي للمتقدمين لمدارس المتفوقين والمتميزين وثانويات كلية بغداد
10:07 | 2025-08-27
ارتفاع جديد بأسعار الدولار في الأسواق المحلية
اقتصاد
23.83%
03:58 | 2025-08-27
ارتفاع جديد بأسعار الدولار في الأسواق المحلية
03:58 | 2025-08-27
عروس عراقية تنصب على 18 رجلًا
محليات
23.25%
13:57 | 2025-08-27
عروس عراقية تنصب على 18 رجلًا
13:57 | 2025-08-27
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
صلاح الدين قضاء بلد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-28
ناس وناس
صلاح الدين قضاء بلد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-28
مايك السومرية
النائب حسين عرب - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٠ | season 1
16:00 | 2025-08-27
مايك السومرية
النائب حسين عرب - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٠ | season 1
16:00 | 2025-08-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-27
Live Talk
بطلة عالمية برؤية علمية وإنجاز رياضي - Live Talk - الحلقة ١٠٤ | 2025
10:30 | 2025-08-27
Live Talk
بطلة عالمية برؤية علمية وإنجاز رياضي - Live Talk - الحلقة ١٠٤ | 2025
10:30 | 2025-08-27
52 دقيقة
التكتك.. رخصُه أنقذ الناس وكثرته أنهك المدن - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٧ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-26
52 دقيقة
التكتك.. رخصُه أنقذ الناس وكثرته أنهك المدن - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٧ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-26
من الأخير
ديمقراطية الحجي.. مقصلة للإقصاء وصفقة للسفراء - من الأخير م٢ - حلقة ٥٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-26
من الأخير
ديمقراطية الحجي.. مقصلة للإقصاء وصفقة للسفراء - من الأخير م٢ - حلقة ٥٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-26
صباحكم أحلى مع سلمى
أجهزة التنصت 26-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-26
صباحكم أحلى مع سلمى
أجهزة التنصت 26-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-26
طل الصباح
زووم - شنو؟ 26-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-26
طل الصباح
زووم - شنو؟ 26-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-26
منتدى سومر
اعرف واطلب 25-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-25
منتدى سومر
اعرف واطلب 25-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-25
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
صلاح الدين قضاء بلد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-28
ناس وناس
صلاح الدين قضاء بلد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-28
مايك السومرية
النائب حسين عرب - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٠ | season 1
16:00 | 2025-08-27
مايك السومرية
النائب حسين عرب - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٠ | season 1
16:00 | 2025-08-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-27
Live Talk
بطلة عالمية برؤية علمية وإنجاز رياضي - Live Talk - الحلقة ١٠٤ | 2025
10:30 | 2025-08-27
Live Talk
بطلة عالمية برؤية علمية وإنجاز رياضي - Live Talk - الحلقة ١٠٤ | 2025
10:30 | 2025-08-27
52 دقيقة
التكتك.. رخصُه أنقذ الناس وكثرته أنهك المدن - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٧ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-26
52 دقيقة
التكتك.. رخصُه أنقذ الناس وكثرته أنهك المدن - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٧ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-26
من الأخير
ديمقراطية الحجي.. مقصلة للإقصاء وصفقة للسفراء - من الأخير م٢ - حلقة ٥٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-26
من الأخير
ديمقراطية الحجي.. مقصلة للإقصاء وصفقة للسفراء - من الأخير م٢ - حلقة ٥٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-26
صباحكم أحلى مع سلمى
أجهزة التنصت 26-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-26
صباحكم أحلى مع سلمى
أجهزة التنصت 26-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-26
طل الصباح
زووم - شنو؟ 26-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-26
طل الصباح
زووم - شنو؟ 26-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-26
منتدى سومر
اعرف واطلب 25-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-25
منتدى سومر
اعرف واطلب 25-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-25
اخترنا لك
سائق "محظوظ" يقتحم مقر الدفاع المدني في بابل بعد اندلاع النيران بمركبته (فيديو)
04:31 | 2025-08-28
شركات الانترنت مجتمعة بوزيرة الاتصالات.. جدولة لـ"اطفاء أبراج الواي فاي" بالكامل
03:48 | 2025-08-28
التعليم تعلن إطلاق دليل الطالب للقبول المركزي في الجامعات الحكومية
03:42 | 2025-08-28
المئات يعتصمون في البصرة بسبب ملوحة المياه (فيديو)
16:00 | 2025-08-27
في البصرة.. تظاهرة ليلية بسبب انقطاع الكهرباء (فيديو)
15:02 | 2025-08-27
التربية تعلن مواعيد امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية
14:56 | 2025-08-27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.