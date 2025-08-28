وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وزيرة الاتصالات ترأست اجتماعاً موسعاً ضم شركات (ايرثلنك وسوبر سيل وفايبر اكس) بحضور ، وتم خلاله متابعة مشاريع الألياف الضوئية ومناقشة تحويل الاشتراكات بالخدمة لتكون الكترونية عبر وبحث الجدولة التدريجية لإطفاء الواي فاي بهدف تحويل المشتركين إلى خدمات الـ( FTTH ) .واوضحت الوزارة ان "الاجتماع شهد كذلك استعراض آليات توسعة شبكة الكيبل الضوئي لتصل إلى كافة المناطق السكنية بما فيها القرى والأرياف، وتأتي هذه الخطوات ضمن إستراتيجية الإرتقاء بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعزيز مكانة بمجال الشبكات الرقمية خدمةً للصالح العام ".