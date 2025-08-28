أمانة بغداد تعقد اجتماعا موسعا لبحث ومتابعة الاستعدادات المبكرة للأمطار

وقال مدير العلاقات والإعلام في أمانة في حديث لـ ، إن "امين بغداد والمدراء العامون في الأمانة عقدوا اجتماعا موسعا للاستعدادات المقبلة لموسم الأمطار، وتم فتح للبدء بتنفيذ معالجات التخسفات في المجاري إضافة الى مشاكل الكهرباء والمضخات، وذلك لاستقبال فصل بأحسن حال".وأضاف ، أن " أبدى استعداده لمتابعة جميع بلديات بغداد، كما أبدى مدراء البلديات والوكلاء استعدادهم لعملية المتابعة ومعالجة المشاكل والمعوقات".