الصحة تعلن إطلاق الاستمارات الإلكترونية للتعيينات المركزية

- خريجي كليات طب الأسنان للفترة من 1/9/2025 إلى 14/9/2025- خريجي كليات الصيدلة للفترة من 15/9/2025 إلى 1/10/2025- خريجي المعاهد بكافة العناوين للفترة من 1/10/2025 إلى 1/11/2025- خريجي الكليات التقنية بكافة العناوين للفترة من 1/11/2025 إلى 1/12/2025- خريجي خارج بجميع فروعه وخريجي كليات ومعاهد الإقليم للفترة من 1/12/2025 إلى 15/12/2025وأوضحت الوزارة أن "الاستمارات الخاصة بالأطباء خريجي خارج العراق وخريجي ، وكذلك استمارة خريجي التمريض لإقليم ، ستغلق في صباح يوم 1/9/2025.وأشارت الوزارة إلى أن "الأولوية ستكون لخريجي عامي 2022-2023 استناداً إلى رقم 24864 لسنة 2024، بينما سيتم تعيين خريجي 2023-2024 وفق حاجة الوزارة فقط، وأن أي طلبات ورقية واردة بعد انتهاء المدة المحددة سيتم إهمالها، مع التأكيد أن ملء الاستمارة الإلكترونية لا يضمن إلا بعد تخصيصها من ".