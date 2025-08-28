العراق يستعد لثورة في مجال الطاقة الشمسية

وقال لمشاريع في نصير كريم إن "وجود منظومات طاقة شمسية عند مراكز الاحمال سيحقق جدوى فنية واقتصادية وبيئية كبيرة"، بحسب .ولفت إلى أن "مشاريع الطاقة الشمسية تكللت بناء على طلب من بان يبدأ المشروع الريادي الاول في القصر الحكومي".وأضاف، أن "هذه التجربة الريادية بعد تقييمها ستكون ثورة بانطلاق الطاقة الشمسية في مختلف ، ولدينا لجان خاصة بالفريق الوطني، فيما تم توفير قاعدة كاملة عن كل المؤسسات والوزارات الحكومية بغية ادخالها كادراج في المشاريع القادمة".وبين، أن "المرحلة القادمة ستنفذ العام القادم وسنركز في هذه المرحلة على ادخال الطاقة الشمسية في مختلف المدارس والمراكز الصحية ومقرات الوزارات بالحلول السريعة والذكية".وأشار كريم إلى أن "دخول منظومات الطاقة الشمسية مع المقاييس الذكية ستشمل بالحلول الذكية في مختلف الاقضية والنواحي التي ستشهد انطلاق فرص استثمارية الاسابيع القادمة".واكد، أنه "تم استكمال جميع الملفات الفنية وملفات طلب تقديم العروض، وستشهد محافظاتنا ثورة كبيرة بادخل الطاقة الشمسية في قطاع التوزيع".