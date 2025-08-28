إقامة معرض "بغداد الكبير للعقارات" بحضور شركات عربية ودولية

وقالت الشركة في بيان ورد لـ ، إنها "أقامت معرض الكبير للعقارات اليوم الخميس 28 آب، على قاعات – ، بمشاركة مجموعة من كبرى الشركات الإماراتية والدولية المطوِّرة ".وأضافت أن "المعرض، الذي يستمر للفترة من 28 ولغاية 30 آب 2025 من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، سيشهد عرض أحدث المشاريع السكنية والتجارية الفاخرة، إضافةً إلى طرح فرص استثمارية نوعية وعروض خاصة للراغبين بالشراء أو الاستثمار في السوق العقاري".وأشارت إلى سعيها "من خلال هذا الحدث إلى توفير منصة متخصصة لربط المستثمرين العراقيين بالشركات المطوِّرة في دبي، وتعزيز حضور الإماراتية والدولية في السوق العراقي".