بعد طلب السامرائي.. الحداد يومين في صلاح الدين بوفاة العلامة عمر السامرائي

وذكر المحافظة في بيان ورد لـ ، انه "استناداً إلى الطلب المقدَّم من رئيس تحالف العزم ، صادق محافظ إعلان الحداد الرسمي بوفاة العلّامة ، وفاءً لمسيرته العلمية ومكانته الدينية والاجتماعية".واشار الى ان "الحداد سيكون لمدة يومين بعموم المحافظة".