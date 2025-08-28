الشمري يعلن خطة مرورية لانسيابية سير للزائرين والسامرائي يؤكد: مستعدون لتقديم الخدمات

وقال الشمري في مؤتمر صحفي حضره مراسل ، إن "الخطة الأمنية ستنفذها وكل القطعات في القاطع"، مشيرا الى انه "تم تعزيز المدينة بقطاعات إضافية وجهد خدمي إضافة من قبل ووزارة الاعمار والبلديات وكل الجهات الساندة ستشارك، وتصل يوم غد إلى ".وتابع: "نتوقع زيارة ضخمة والملايين سيقصدونها، وتتجاوز الزيارة السابقة، وتم اعداد خطة مرورية لانسيابية السير للزائرين وأهالي المدينة وشكراً لأهالي سامراء".ولفت الى أن "الزيارة ضخمة وملايين سيقصدون المدينة وستكون هنالك خطة تقابل هذا الأمر، ورفع الحواجز الكونكريتية سيمنح مساحة لجهود الاعمار وستكون وجهة للاستثمار".من جانبه، أكد رئيس تحالف العزم ، أن "مدينة سامراء لها خصوصية لجميع والعراقيين، ومستعدون لتقديم الخدمة لجميع الزائرين وهو واجب وليس منة وأهلا وسهلاً بهم، وهناك تعاون كبير من أهالي سامراء والدوائر الخدمية".وأشار الى ان " متابع للخطة الأمنية والخدمية، وبدورنا ندعم من خلال قانون سامراء بكل الإمكانيات المتوفرة، مشروع البنى التحتية للحكومة الذي فيه أكبر مخصص للمدينة وهو قريب من الإحالة، وسيغير وجهة سامراء".وأكمل، أن "هناك اهتمام كبير بالمدينة وتغيير واقعها الأمني وتم رفع الكتل والحواجز والسيطرات وهذا يحتاج وقت، وعلى الآخرين الصبر للتخلص من التركة السابقة، ونأمل أن تكون هناك مكانات لتقديم الخدمة للسائحين".