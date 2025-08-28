من الدبلوم إلى الدكتوراه.. التعليم توضح برنامج "البوليتكنك": هذه آلية التجسير

وذكرت الوزارة في دليل الطالب للعام الدراسي 2025 – 2026 واطلعت عليه ، أن للقبول شروط منها أن يكون المتقدم حائزاً على الشهادة الإعدادية العراقية بفرعيها العلمي والأدبي أو على شهادة تعادلها، وأن يكون من مواليد 2001 وما .وسمحت الوزارة لخريجي الدراسة الإعدادية للسنة الدراسية 2024 – 2025 حصراً بالتقديم على الكلية، مشيرةً إلى اعتماد نظام المباشر، وتشكيل لجنة مقابلة ذات معايير عالية من قبل الجامعة وكذلك يكون هنالك درجة مفاضلة للمقبولين.وأكدت اعتماد "عملية " للكلية واعتماد نظام الوحدات الدراسية فيها.وأشارت إلى سعيها لتطوير الجامعات التقنية من خلال العمل على استحداث وتحويل المعاهد إلى كليات البوليتكنك (متعدد التقنيات) والتي تقدم تعليماً متخصصاً في المجالات التقنية والبوليتكنك.وأوضحت أن البوليتكنك هو برنامج حديث يعنى بالتركيز على الجوانب التطبيقية والتقنية في مختلف التخصصات، ويهدف إلى إعداد الطلبة بالمهارات العلمية والخبرات الفنية المنسجمة مع متطلبات سوق العمل مع تعزيز قدراتهم الابتكارية وتمكينهم من مواكبة التطورات والتقنيات التكنولوجية المتسارعة.وتابعت أن خريجي الدراسة الإعدادية بفروعها العلمي والادبي يقبلون في الكلية فضلاً عن خريجي الدراسة الإعداديات المهنية في كليات البوليتكنك.وبيّنت أن والتخصصات المتنوعة والتعاون مع الصناعية لتوفير فرص تدريب عملي من أهم خصائص هذه الكليات، مع تقديم درجات الدبلوم والبكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه.وحول آلية التجسير، قالت الوزارة إن هذه الآلية يتم بموجبها تجسير الطلبة الحاصلين على شهادة الدبلوم من كليات البوليتكنك وتعني إتاحة الفرصة لهم لخريجي الدبلوم الفني بعد سنتين من الدراسة، لإكمال دراستهم الجامعية للحصول على درجة البكالوريوس في التخصص نفسه أو تخصص قريب وذلك من خلال الالتحاق مباشرة بالسنة الدراسية الثالثة أو الرابعة من البرنامج الدراسي بدلاً من السنة الدراسية الأولى.وأردفت أن نسبة التجسير تكون حسب أعداد الطلبة في القسم العلمي/ الفرع العلمي وبنسبة لا تزيد عن 50 بالمئة، وعلى أن لا يقل معدل الطالب حامل شهادة الدبلوم عن 60 بالمئة.