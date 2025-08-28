خبير عراقي يحذر من وسائل "تهكير" جديدة: انتبهوا لمن يضع هاتفه بقربكم

وقال بسيم خلال استضافه في برنامج "لايف توك" على شاشة ، أن هواتف الكثير من العراقيين وخاصة البنات عرضة للاختراق بوسائل متعددة، ومن ثم يتحول الموضوع إلى ابتزاز.وأضاف أن المخترقين يطورون أساليب الاختراق، وآخر هذه الأساليب هي وضع هاتف قرب هاتف الضحية لسحب محتواه من الصور وغيرها، مبيناً أن هذه التقنية ظهرت في مؤخراً.ونصح الخبير التقني بعدم الدخول على أي روابط مشبوهة حتى لو أرسلها أقرب الأشخاص لنا، والتأكد من اتباع وسائل الحماية وفي مقدمتها المصادقة الثنائية لتسجيل الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي.