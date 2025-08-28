الصفحة الرئيسية
230 عائلة عراقية تغادر مخيم الهول
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-538738-638919966020351160.jpg
خبير عراقي يحذر من وسائل "تهكير" جديدة: انتبهوا لمن يضع هاتفه بقربكم
محليات
2025-08-28 | 12:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
440 شوهد
كشف صانع المحتوى التقني العراقي أحمد بسيم، اليوم الخميس، عن آليات متبعة لاختراق الهواتف، محذراً من طريقة جديدة للاختراق عبر هاتف يوضع قرب الهاتف المستهدف.
وقال بسيم خلال استضافه في برنامج "لايف توك" على شاشة
السومرية
، أن هواتف الكثير من العراقيين وخاصة البنات عرضة للاختراق بوسائل متعددة، ومن ثم يتحول الموضوع إلى ابتزاز.
وأضاف أن المخترقين يطورون أساليب الاختراق، وآخر هذه الأساليب هي وضع هاتف قرب هاتف الضحية لسحب محتواه من الصور وغيرها، مبيناً أن هذه التقنية ظهرت في
الصين
مؤخراً.
ونصح الخبير التقني بعدم الدخول على أي روابط مشبوهة حتى لو أرسلها أقرب الأشخاص لنا، والتأكد من اتباع وسائل الحماية وفي مقدمتها المصادقة الثنائية لتسجيل الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي.
تابع قناة السومرية على
منصةX
