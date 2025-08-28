الحبس 4 اشهر للتيكتوكر "يوسف لاز" بتهمة المحتوى الهابط

وقال المصدر لـ ، انه "بناء على إجراءات في ، الحكم على التيكتوكر المدعو (يوسف لاز ) بالحبس لمدة اربعة اشهر".واشار الى ان "القرار صدر نتيجة نشر المدعو يوسف فيديوهات تحتوي على المحتوى الهابط".