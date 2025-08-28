230 عائلة عراقية تغادر مخيم الهول

أعلنت ، اليوم الخميس، عن مغادرة 230 عائلة عراقية مخيم باتجاه .

وقال وكيل الوزارة ، وفق ، إن "230 عائلة عراقية غادرت مخيم باتجاه "، مبينا أن "هذه العوائل تضم 839 شخصا".

وأضاف أن "هذه الوجبة الـ 29 من عودة اﻷسر من مخيم الهول في طريقها حاليًا الى البلاد".